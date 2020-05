Cade dal balcone: bimba lotta tra la vita e la morte

Concorezzo. Dramma ieri sera, intorno alle 21, in via Leonardo da Vinci. Una bimba di due anni, per cause al vaglio dei carabinieri, è precipitata dal balcone di casa, compiendo un volo di 7 metri. Dopo l'impatto al suolo, la piccola è rimasta senza sensi. In quel momento in casa c'erano la madre e il fratello minorenne. Il 112 ha inviato sul posto l'elisoccorso che ha trasportato la piccola in elicottero all'ospedale di Bergamo, dove ha passato la notte in Rianimazione, in prognosi riservata,a causa del violento trauma cranico.