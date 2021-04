Concorezzo, la capra in fuga ora ha un compagno

Concorezzo. Prima la "caccia" era solamente ad una capra, fuggita martedì sera da qualche località limitrofa e avvistata l'ultima volta giovedì mattina, intorno alle 5.30, in via Garibaldi, nel quartiere Milanino. Nelle ultime ore, in pieno giorno, le capre si sono moltiplicate e sono arrivate in centro. La foto che pubblichiamo ne ritrae addirittura due nel piccolo parcheggio di via Edison, accanto al supermercato. Gli animali devono essere fuggiti da qualche piccolo allevamento ai confini con il paese. L'invito del sindaco, Mauro Capitanio è ad allertare subito il 112 o la polizia locale al numero 039.604.1776. Non si tratta, ovviamente, di animali pericolosi, ma l'invito è comunque a non avvicinarsi.

