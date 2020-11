Concorezzo piange Lino: lascia tre figli piccoli

Concorezzo. E' Pasquale "Lino" Di Leo, residente in città in via Libertà 13, l'uomo rimasto vittima ieri sera del drammatico incidente in viale Sicilia, a Monza. Originario di Cologno, impiegato presso la Bnp di Brugherio, Lino viveva in paese con la moglie e i tre figli, uno dei quali, gemello, era con lui in auto al momento dello schianto avvenuto presso la rotonda del Brianteo. Sulla dinamica del sinistro indaga la Polizia locale di Monza

Ecco cosa è accaduto: Concorezzo: muore papà di 36 anni, ferito il figlio di 5 anni