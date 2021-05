Concorezzo supera i 5000 vaccinati

Concorezzo. Sono più di 5000 i cittadini concorezzesi ad aver ricevuto almeno la prima dose di vaccino. Si tratta di circa il 38% del target cittadino fissato in 13.536 residenti. Intanto prosegue a ritmo spedito la campagna vaccinale, che registra la Lombardia come Regione più virtuosa d'Italia. Lunedì verrà inaugurato il nuovo polo nell'ex Esselunga di Vimercate.

La Lombardia apre le prenotazioni per le vaccinazioni anti Covid per la fascia d’età dai 40 ai 49 anni a partire dal 20 maggio ma la somministrazione vera e propria del vaccino sarà a partire dai primi di giugno. Lo ha dichiarato il coordinatore della campagna vaccinale lombarda, Guido Bertolaso, durante la conferenza stampa in corso al Pirellone nella giornata di venerdì 14 maggio. Per la fascia d’età dai 30 ai 39 anni le prenotazioni partiranno invece il 27 maggio, per la fascia 16-29 anni sarà possibile invece prenotarsi a partire dal 2 giugno.