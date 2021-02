Due rapine col machete, arrestato concorezzese

Concorezzo. Ubriaco, con un machete in mano ha minacciato e spaventato una mamma con una ragazzina in auto e poi due fratelli per farsi consegnare soldi e cellulari. In manette giovedì sera, a Monza, è finito un 39enne residente in paese.

Nella serata dell'11 febbraio l'uomo ha avvicinato mamma e figlia mentre si trovavano all'interno del parcheggio dell'Iper di via Della Guerrina 98 a Monza. Le due donne - 46 e 16 anni - si sono trovate davanti il 39enne che ha rotto il vetro della loro vettura e le ha minacciate impugnando l'arma con una lama di trenta centimetri per farsi consegnare quanto avevano con sé. Ma il colpo è andato a vuoto.

Rapinati anche fratello e sorella

Non riuscendo nell'intento ha avvicinato due ragazzi che si trovavano poco distante, nello stesso parcheggio. Sempre impugnando il machete ha minacciato fratello e sorella di 24 e 20 anni, riuscendo a impossessarsi dei loro cellulari. In pochi istanti è risalito a bordo della sua auto e ha tentato di far perdere le proprie tracce. A fermarlo pochi metri dopo sono stati i carabinieri della Sezione Radiomobile della compagnia di Monza con diverse pattuglie. Alla vista dei militari il 39enne ha cercato di opporre resistenza e ha tentato di colpire con calci e pugni gli operanti. Prezioso è stato anche l'ausilio degli agenti della Questura giunti in supporto dei militari dell'Arma. Bloccato e arrestato, il 39enne è stato sottoposto al test dell'etilometro che è risultato positivo, con un tasso alcolemico di 3,0 g/l. In seguito alle precarie condizioni di salute dovute all'abuso di alcol il 39enne è stato accompagnato all'ospedale San Gerardo in codice verde e poi dimesso. Ora si trova in carcere a Monza - su disposizione dell'autorità giudiziaria, pm dott. Santini - e dovrà rispondere dei reati di rapina, resistenza a pubblico ufficiale, porto di oggetti atti a offendere e guida in stato di ebbrezza. La convalida dell'arresto è attesa per i prossimi giorni.

Era rimasto coinvolto a anche in un omicidio

Tra i precedenti dell'uomo figura una analoga violazione per guida in stato di ebbrezza con patente revocata, reati contro il patrimonio e il coinvolgimento in un omicidio in provincia Bergamo. L'arma e la vettura sono state sottoposte a sequestro.