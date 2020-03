Ecco i soldi per la Brianza: 5,2 euro a cittadino

Monza. Prendi Monza con i suoi 124.000 abitanti e dividi la somma che arriverà per le emergenze alimentari: fanno 5,2 euro a cittadino. E questo è il trend generale per tutti i 55 Comuni della Brianza dopo che ieri sera è arrivata la suddivisione dei fondi destinati dal Governo ai sindaci (che dovranno stabilire criteri e modi di ripartizione). La ripartizione dei 400.000.000 messi a disposizione dal premier Conte tiene conto all'80% del numero di residenti e al 20% dell'indice di povertà. Quindi i Comuni del Sud, pur per fortuna al momento solo sfiorati dall'emergenza, stanno ricevendo in media il doppio dei fondi destinati al Nord. Se Monza riceve 651.000 euro con i suoi 123.397 abitanti, i 123.490 abitanti di Giugliano (Napoli) ne avranno 1,2 milioni, se a Milano spettano 7,2 milioni di euro con 1,4 milioni di abitanti a Napoli arriveranno ben 7,6 milioni a fronte di 959.000 abitanti. Al momento una ripartizione che non tiene assolutamente conto dell'impatto progressivo avuto dal virus sul territorio italiano. Molti sindaci brianzoli hanno già fatto sapere che saranno esclusi dai nuovi sussidi i percettori di reddito di cittadinanza e di altre misure già erogate dai Comuni. Si pensa a voucher da 300/400 euro per le famiglie che stanno accusando la crisi, in primis partite iva e autonomi rimasti di fatto senza entrate. Seguiranno dettagli

ECCO L'ELENCO COMPLETO DEI COMUNI BRIANZOLI

Agrate 82.693,

Aicurzio 11.112

Albiate 33.797

Arcore 95.000.

Barlassina 37.211

Bellusco 39.311

Bernareggio 59.425

Besana 82.343

Biassono 64.944

Bovisio Masciago 89.771

Briosco 32.222

Brugherio 185.894

Burago 22.510

Busnago 35.971

Camparada 11.430

Caponago 27.456

Carate 95.136

Carnate 38.892

Cavenago 39.024

Ceriano 34.841

Cesano Maderno 207.556

Cogliate 45.222

Concorezzo 83.266

Cornate 57.251

Correzzana 16.079

Desio 222.358

Giussano 138.190

Lazzate 41.187

Lentate 84.305

Lesmo 45.258

Limbiate 185.835

Lissone 243.962

Macherio 39.809

Meda 124.597

Mezzago 23.851

Misinto 29.672

Monza 651.582

Muggiò 124.777

Nova 124.660

Ornago 27.085

Renate 21.375

Roncello 25.208

Ronco 18.751

Seregno 238.490

Seveso 125.811

Sovico 44.246

Sulbiate 22.976

Triuggio 46.637

Usmate Velate 54.738

Varedo 72.080

Vedano 40.175

Veduggio con Colzano 22.902

Verano 49.198

Villasanta 74.179

Vimercate 138.445