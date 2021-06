Elisoccorso a Rancate, grave 26enne

Concorezzo. Un ragazzo di 26 anni è stato ricoverato in gravi condizioni in ospedale dopo essere stato ritrovato riverso in strada. Questa mattina, intorno alle 7.30, a Rancate, via Massimo D'Azeglio, nei pressi del civico 1, si è registrata una imponente mobilitazione di mezzi di soccorso. Nella frazione di Concorezzo si sono portati l'elisoccorso dell'ospedale di Bergamo, un'ambulanza dell'Avps (Associazione volontari di Pronto soccorso di Vimercate), l'automedica con personale medico e i carabinieri di Concorezzo. La centrale operativa del 112 ha mobilitato tutti in codice rosso dal momento che le condizioni del ragazzo sembravano molto critiche. A quanto apprende la nostra redazione (seguiranno aggiornamenti) il ragazzo non sarebbe in pericolo di vita ed è stato trasportato in codice giallo (meno grave) all'ospedale di Monza. Non è stato necessario il trasporto in elisoccorso.

Foto JM

