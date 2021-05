Grave frontale in via Oreno, interviene l'elisoccorso

Concorezzo. E' provvisoriamente di 3 feriti, tra cui un giovane di Concorezzo classe 1977, il bilancio dell'incidente avvenuto poco fa in via Oreno, al confine con Vimercate. L'impatto frontale tra due auto è stato devastante. Sul posto sono intervenuti l'elisoccorso del Niguarda, tre ambulanze della Croce Bianca di Besana, della Croce Bianca di Brugherio e della Croce Rossa di Monza, oltre all'automedica dell'Avps di Vimercate, ai carabinieri e alla Polizia locale di Concorezzo e ai Vigili del fuoco.



Oltre al quarantenne concorezzese, sono feriti altri due quarantenni, una donna e un uomo. In totale sono state coinvolte 5 persone. Il più anziano è un uomo di 66 anni. Lo schianto è avvenuto all'altezza del civico 62. Cause ancora da accertare. La strada è stata chiusa al traffico.

