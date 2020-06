Grave incidente in moto in don via Minzoni

Concorezzo. Gravissimo incidente stradale lunedì sera, in via don Minzoni. Per cause al vaglio delle Forze dell'ordine, intorno alle 19,30, un uomo di 44 anni ha perso il controllo della propria moto all'altezza del civico 31. Quanti hanno assistito alla scena hanno subito pensato al peggio. Il motociclista, dopo l'impatto al suolo, ha praticamente perso i sensi. La centrale operativa del 112 ha inviato, in codice rosso, un'ambulanza della Croce bianca di Biassono e l'automedica. I soccorritori hanno prestato sul posto le prime cure e poi hanno trasportato il ferito, in codice giallo, al San Raffaele di Milano. Le condizioni sono grave ma il centauro non è in pericolo di vita

FOTO DI REPERTORIO