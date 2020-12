Gravissimo incidente in via Oreno: 2 feriti

Concorezzo. E' gravi il bilancio dell'incidente accaduto sabato pomeriggio, intorno alle 18.45, in via Oreno, al confine tra Concorezzo e Vimercate. Secondo il primo bollettino di Areu, due vetture si sono scontrate frontalmente. Due i feriti: una donna di 71 anni e un uomo di 46 anni. Un ferito è stato trasportato in condizioni gravissime, a sirene spiegate e in codice rosso, di Vimercate. Sul posto due ambulanze dell'Avps di Vimercate e della Croce Rossa di Agrate e l'automedica. Necessario anche l'intervento dei Vigili del fuoco e dei carabinieri.

Seguono aggiornamenti

FOTO DI REPERTORIO