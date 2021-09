Ragazza di 21 anni investita sulle strisce

Concorezzo. Grave incidente martedì al confine tra Concorezzo e Vimercate. Erano le 14.40 quando una ragazza di 21 anni è stata investita da una Fiat Punto, condotta da una donna di 42 anni. Secondo le prime testimonianze la ragazza stava attraversando all'altezza di via Torri Bianche (la strada interna che costeggia la Provinciale Sp2) quando è stata travolta dall'utilitaria. Dopo l'impatto, la giovane è stata scaraventata sull'asfalto e ha perso i sensi. Vista la gravità della situazione, la centrale operativa del 112 ha inviato sul posto un'ambulanza dell'Avps di VImercate e l'elisoccorso del Niguarda. L'elicottero è atterrato nei campi lungo la provinciale Monza-Trezzo. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della Compagnia di Vimercate.

Dopo i primi soccorsi prestati in loco, la ragazza è stata trasferita in elicottero in codice giallo all'ospedale Niguarda di Milano. Le condizioni sono serie, ma la ragazza non è in pericolo di vita.

Foto MR