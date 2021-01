Salta due corsie e rischia di volare dal cavalcavia

Concorezzo. Tragedia sfiorata questa mattina, poco prima delle 8, in via Monte Rosa. Una donna di Bernareggio, classe 1978, è rimasta coinvolta in un terribile incidente mentre viaggiava a bordo di una Nissan Juke di colore bianco. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, la quarantenne sarebbe uscita dalla Sp60 all'altezza di Villasanta-Concorezzo per immettersi appunto in via Monte Rosa. Per cause da accertare non si sarebbe fermata allo stop superando le due corsie di marcia e andando a schiantarsi contro il guar-rail del cavalcavia. Per miracolo in quel momento non sopraggiungevano altre vetture. La Nissan si è ribaltata su un fianco e si è reso necessario l'intervento dei Vigli del fuoco, oltre all'ambulanza e all'automedica dell'Avp di Vimercate, intervenuti in Codice rosso. La donna è stata quindi trasportata in codice giallo al San Gerardo di Monza. Non è in condizioni gravi. Le indagini sono affidate alla Polizia locale.