Schianto nella notte in via Dante, grave motociclista

Concorezzo. Sono gravi le condizioni del motociclista 31enne rimasto coinvolto in un grave incidente lungo la Provinciale Monza-Trezzo. Il giovane, poco prima del tre di mercoledì mattina, stava viaggiando in sella alla sua moto quando, per cause al vaglio dei carabinieri della Compagnia di Monza, si è scontrato con una vettura. La centrale operativa del 118 ha inviato un'ambulanza e l'automedica in codice rosso, indice di massima gravità. I soccorsi in strada, con il motociclista che sembrava aver perso conoscenza, sono durati oltre mezz'ora. Intorno alle 3,30 l'ambulanza dell'Avps di Vimercate ha trasportato il 31enne in codice giallo in ospedale.

Foto di repertorio