La Lega si rinnova: Mandelli nuovo segretario

Concorezzo. E’ Antonio Mandelli, 63 anni, consigliere comunale in carica ed ex presidente dei Commercianti, il nuovo segretario della Lega di Concorezzo. A votarlo per acclamazione, lunedì sera, nella Sala di rappresentanza del Comune, è stata l’assemblea dei militanti del Carroccio. Erano presenti anche il sindaco Mauro Capitanio, il commissario provinciale Andrea Villa e l’ex segretario cittadino e di Circoscrizione, Vittorio Mandelli.

Antonio Mandelli succede a Sergio Bordogna, tra i fondatori della locale sezione che oggi ha sede in via Manzoni.

Il nuovo direttivo

Insieme al nuovo segretario, l’assemblea ha nominato il direttivo che sarà composto da Gabriele Cavenaghi, Walter Magni, Riccardo Mazzieri, Daniela Musetta, Silvia Pilati (vicesegretario), Debora Toffanin.

Ad affiancare Mandelli, con ruoli operativi, anche Andrea Recalcati e Ettore Crippa.

In sala erano presenti anche l’onorevolo Massimiliano Capitanio e l’ex assessore e consigliere provinciale Fabio Ghezzi.

Il discorso di insediamento

“Lasciatemi dare due numeri su Concorezzo – ha detto Mandelli in alcuni passaggi del suo discorso – la Lega è orgogliosamente il primo partito con un sindaco, due assessori e tre consiglieri comunali, di cui faccio parte per la seconda volta. In questa buona avventura porto la mia esperienza anche di consigliere comunale dove ho preferito dedicarmi all’ascolto del territorio piuttosto che alle parole.

C’è qualcuno che preferisce parlare per ore mentre io sono sempre più convinto che la Lega sia il

Primo partito di Concorezzo perché i Concorezzesi premiano il fare e non il chiacchierare.

La sezione di Concorezzo, fondata nel 1992, ha 35 militanti e una cinquantina di sostenitori.

Colgo l’occasione per ringraziare il segretario uscente, Sergio (Bordogna, ndr), per il tempo dedicato alla sezione e agli ideali della Lega. La militanza è importante.



A volte si ha l’impressione che ci sia un atteggiamento passivo nei confronti del presente, un atteggiamento che sta sgretolando uno dei pilastri del nostro stare insieme, del nostro modo di guardare al futuro. È come se si pretendesse di avere diritto a un domani migliore senza essere consapevoli che bisogna saperlo conquistare.

Oggi viviamo nell’epoca dei diritti: diritto al posto fisso, al salario garantito, al lavoro sotto casa, al diritto di urlare e sfilare, il diritto a pretendere. I diritti sono sacrosanti e vanno tutelati, ma se continuiamo a vivere di soli diritti, di diritti moriremo. Questa evoluzione della specie crea una generazione molto più debole di quella precedente, senza il coraggio di lottare, ma con la speranza che qualcun altro faccia qualcosa.

Per questo penso che dobbiamo tornare a un sano senso del dovere, alla consapevolezza che per avere bisogna anche dare. Dobbiamo riscoprire il senso e la dignità dell’impegno, il valore del contributo che ognuno può dare al processo di costruzione dell’oggi, ma soprattutto del domani.

Premesso ciò, cercherò di focalizzare la sezione sul fare.

COSA ABBIAMO FATTO RECENTEMENTE PER CONCOREZZO :

– Nuova gestione della scuola XXV Aprile, con pre e post scuola potenziati, corsi Bi-lingue e sezione primavera

–

– Il rifacimento dell’illuminazione pubblica messa a LED con i suoi 2000 punti luce .

–

– un enorme lavoro è stato fatto per lo sport, 500 mila euro di investimento per la riqualificazione della pista di atletica, il nuovo campo di basket all’aperto, la struttura calisthenics, il nuovo centro Padel e la riqualificazione energetica della piscina.

– l’introduzione dell’ecuosacco che ha dimezzato la produzione del secco in un solo anno, oltre 900.000 Kg di prodotto secco in meno e ultimo ma non per importanza oltre 360.000 litri di acqua erogata grazie alle casette presenti sul territorio con un risparmio di CO2 (anidride carbonica) di 4000Kg.